Якутяне выберут лучшего спортсмена по четырем направлениям

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-11T08:33:05+03:00

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В 2019 году Министерство по физической культуре и спорту республики определит лучших спортсменов по четырем направлениям: олимпийские, неолимпийские, национальные виды и адаптивный спорт. Голосование за лучших началось сегодня, 11 декабря.

По олимпийским видам спорта номинированы Сардаана Трофимова (легкая атлетика), Нюргуяна Никифорова (дзюдо), Владимир Егоров (вольная борьба). По неолимпийским видам на звание лучших спортсменов выдвинуты кандидатуры Айаала Макарова (компакт-спортинг), Николая Гуляева (шашки), Матрены Ноговицыной (шашки). В направлении по национальным видам номинированы Сергей Константинов (мас-рестлинг), Николай Иванов (хапсагай), Алексей Созонов (северное многоборье). Кандидатами от адаптивного спорта являются Владимир Балынец (пауэрлифтинг), Степанида Артахинова (стрельба из лука), Сергей Николаев (вольная борьба).

Финальный день голосования «Гранд финал. Чемпионы Якутии» пройдет в прямом эфире на НВК «Саха» 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU