2019-12-11T08:22:37+03:00
Происшествия

В Якутске сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Мальчик получил перелом плеча
Ольга Донская
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Утром 10 декабря в Якутске на улице Чайковского произошло ДТП. Водитель Toyota Noah наехал на ребенка.

Автомобиль двигался со стороны улицы Ново-Карьерной в сторону улицы Лонгинова, как в неположенном месте на дорогу выбежали взрослый и ребенок. Водитель прибегнул к экстренному торможению, но это не помогло, и мальчик ударился о левый угол авто.

В результате аварии пешеход получил перелом плечевой кости, ему назначили амбулаторное лечение. Водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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