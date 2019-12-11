В Якутске сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте
Мальчик получил перелом плеча
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Утром 10 декабря в Якутске на улице Чайковского произошло ДТП. Водитель Toyota Noah наехал на ребенка.
Автомобиль двигался со стороны улицы Ново-Карьерной в сторону улицы Лонгинова, как в неположенном месте на дорогу выбежали взрослый и ребенок. Водитель прибегнул к экстренному торможению, но это не помогло, и мальчик ударился о левый угол авто.
В результате аварии пешеход получил перелом плечевой кости, ему назначили амбулаторное лечение. Водитель был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU