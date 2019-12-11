2019-12-11T08:15:51+03:00
Здоровье

В якутский онкодиспансер привезли новое оборудование

В 2020 году ожидается еще одна партия нового оборудования
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Якутский онкологический диспансер привезли новейшее оборудование, которое улучшит качество лечения. Теперь врачи могут использовать видеоэндоскопическую стойку, позволяющая делать операцию без разрезов, аппарат для удаления опухоли и светильники для операционной. На одной из стоек уже проведено 4 операции.

Вся новая медтехника привезена из Германии и США, по программе нацпроекта «Здравоохранение». Все хирурги онкодиспансера прошли курсы повышения квалификации и обучены работать на новом оборудовании. Часть врачей обучалась в Японии, в центральном онкологическом центре рака в Токио.

В следующем году ожидается еще одна партия медицинского оборудования – еще один видеоэндоскопический комплекс и электрохирургические инструменты, которые позволяют разрезать ткани без скальпеля. Сейчас в диспансере пять операционных, где работают три комплекса и уже со следующего года в каждой из них будет своя техника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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