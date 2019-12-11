На автозимнике Усть-Куйга – Казачье – Креста повысили грузоподъемность
Теперь по ледовой дороге смогут проехать авто весом до 20 тонн
-
Изменить размер текста:
На автозимнике общего пользования регионального значения «Усть-Куйга — Казачье — Кресты» повышена грузоподъемность автомобилей до 20 тонн. Это решение было вынесено на основании акта контрольной проверки автомобильной дороги.
Участок автозимника км 0+000 — км 106+491 обслуживает индивидуальный предприниматель, КП «Дороги Арктики» напоминает о безопасной дистанции между автомобилями не менее 70 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU