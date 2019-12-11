2019-12-11T06:43:50+03:00
Общество

На автозимнике Усть-Куйга – Казачье – Креста повысили грузоподъемность

Теперь по ледовой дороге смогут проехать авто весом до 20 тонн
Ольга Донская
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На автозимнике общего пользования регионального значения «Усть-Куйга — Казачье — Кресты» повышена грузоподъемность автомобилей до 20 тонн. Это решение было вынесено на основании акта контрольной проверки автомобильной дороги.

Участок автозимника км 0+000 — км 106+491 обслуживает индивидуальный предприниматель, КП «Дороги Арктики» напоминает о безопасной дистанции между автомобилями не менее 70 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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