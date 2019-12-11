Намский депутат досрочно сложил свои полномочия из-за повторного пьяного вождения

СЕГОДНЯ 06:04 2019-12-11T06:04:20+03:00

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В Намском районе Якутии депутат досрочно покинул свой пост. Причиной для этого стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но в июне этого года вновь сел за руль автомобиля пьяным. Его задержали сотрудники ГИБДД.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. Согласно федеральному закону, полномочия депутата прекращены досрочно, так как в отношении него в законную силу вступил обвинительный приговор суда.

ИСТОЧНИК KP.RU