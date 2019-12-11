2019-12-11T06:04:20+03:00
Общество

Намский депутат досрочно сложил свои полномочия из-за повторного пьяного вождения

Суд назначил нарушителю 150 часов исправительных работ
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Намском районе Якутии депутат досрочно покинул свой пост. Причиной для этого стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но в июне этого года вновь сел за руль автомобиля пьяным. Его задержали сотрудники ГИБДД.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. Согласно федеральному закону, полномочия депутата прекращены досрочно, так как в отношении него в законную силу вступил обвинительный приговор суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех населенных пунктах Ленского района появится высокоскоростной интернет
Глава Якутии встретился с министром культуры России
В Вилюйском районе установили бойца, погибшего при исполнении
Амгинская средняя школа получила статус, ассоциированный школы ЮНЕСКО
Якутяне выберут лучшего спортсмена по четырем направлениям
В Якутске сбили ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте
В якутский онкодиспансер привезли новое оборудование
На автозимнике Усть-Куйга – Казачье – Креста повысили грузоподъемность
В Якутии реализовали более 400 проектов по благоустройству
Принцесса Востока раскрыла кражу: в Якутске служебная собака вышла на след вора
Кусок пластика вместо iPhone: в Якутске мужчина попался на удочку мошенников
«Поиск золото» выкупила золотоносный участок в Якутии за 95 миллионов рублей
Из-за нарушений санитарных норм в Якутске закрыли продуктовый магазин