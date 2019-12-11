2019-12-11T05:47:41+03:00
Общество

В Якутии реализовали более 400 проектов по благоустройству

В выборе проектов приняли участие 190 тысяч человек
Ольга Донская
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На пленарном заседании Общественной палаты РФ глава Якутии Айсен Николаев назвал лучшие практики по развитию гражданских инициатив. В их число вошло движение по благоустройству населенных пунктов в рамках направления «Родные города и села» Года консолидации.

В реализации проекта приняли участие муниципальные образования, бизнес-сообщества и неравнодушные граждане. Их вклад в благоустройство населенных пунктов республики составил 220 млн рублей. В выборе проектов приняли участие 190 тысяч человек — практически каждый пятый житель республики. За год реализовано более 400 проектов — это новые скверы и места досуга, спортивные и детские площадки, освещение, водоснабжение и многое другое.

Движение по благоустройству началось в Якутии в Год консолидации по направлению «Родные города и села».

ИСТОЧНИК KP.RU

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