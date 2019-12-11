2019-12-11T05:15:25+03:00
Происшествия

Принцесса Востока раскрыла кражу: в Якутске служебная собака вышла на след вора

Мужчина украл швейный станок
Ольга Донская
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В Якутске из магазина украли промышленный швейный станок. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина.

В раскрытии кражи помогла служебная собака по кличке Жасмин — принцесса Востока. Мохнатый сотрудник полиции сразу же взяла след на месте происшествия и, пройдя несколько улиц, через дворы привела полицейских к киоску по ремонту обуви.

Выяснилось, что обвиняемый шел домой с рынка и по пути решил зайти в один из магазинов, чтобы согреться. Там он украл швейный станок и скрылся. Чтобы сбыть станок, подозреваемый зашел в пункт по ремонту обуви, где и был задержан подоспевшим нарядом ППС со служебной собакой Жасмин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, он водворен в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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