Кусок пластика вместо iPhone: в Якутске мужчина попался на удочку мошенников
27-летний житель Якутска стал жертвой интернет-мошенников. Молодой человек оформил заказ на одном из интернет-магазинов – он хотел приобрести iPhone 6s за 9440 рублей.
Позвонив по указанному на сайте номеру и оформив заказ наложенным платежом, пострадавший в тот же вечер получил смс-сообщение с указанием трек-номера для отслеживания посылки. Через неделю посылка поступила на почту. Придя в почтовое отделение, мужчина заплатил за свой заказ 9828 рублей с учетом доставки. Дома он вскрыл посылку, однако вместо iPhone 6s внутри находился телефон Ginzzu в нерабочем состоянии.
Сайт, где мужчина оформлял заказ, уже был заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU