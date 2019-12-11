Кусок пластика вместо iPhone: в Якутске мужчина попался на удочку мошенников

СЕГОДНЯ 04:55 2019-12-11T06:59:18+03:00

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27-летний житель Якутска стал жертвой интернет-мошенников. Молодой человек оформил заказ на одном из интернет-магазинов – он хотел приобрести iPhone 6s за 9440 рублей.

Позвонив по указанному на сайте номеру и оформив заказ наложенным платежом, пострадавший в тот же вечер получил смс-сообщение с указанием трек-номера для отслеживания посылки. Через неделю посылка поступила на почту. Придя в почтовое отделение, мужчина заплатил за свой заказ 9828 рублей с учетом доставки. Дома он вскрыл посылку, однако вместо iPhone 6s внутри находился телефон Ginzzu в нерабочем состоянии.

Сайт, где мужчина оформлял заказ, уже был заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU