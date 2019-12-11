«Поиск золото» выкупила золотоносный участок в Якутии за 95 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:20 2019-12-11T04:20:34+03:00

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Компания «Поиск золото» с госучастием выкупила право на разработку золотоносного участка за 95 млн рублей. Стартовый платеж по нему составлял 34 млн рублей.

Этот и еще три лота Якутнедра разыграли на аукционе 10 декабря. Суммарные балансовые запасы месторождения составляют более 1,6 тонны золота. Второй участок с запасами 76 кг (С1) выкупило «АДК» Матвея Евсеева. Итоговая цена за возможность разработки этого участка составила 13,3 млн рублей. Месторождение находится в Усть-Янском районе. Месторождение в Абыйском районе с запасами золота в 70 кг ушло с молотка ООО «Чаран» за 2,5 млн рублей.

Предприятие «Маяк» будет вести разведку и добычу золота в Кобяйском районе. Участок с запасами категории С1 в 18 кг приобретен за 1,9 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU