Из-за нарушений санитарных норм в Якутске закрыли продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 03:55 2019-12-11T03:55:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске прошло судебное заседание по делу об административном правонарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Многочисленные нарушения выявились в ходе внеплановой проверки сотрудниками Управления Роспотребнадзора по республике.

В продуктовом магазине на улице Чернышевского не соблюдается отсутствует водоснабжение, канализация, общее санитарное состояние неудовлетворительное, на поступающие в магазин сырье и продукты не представлены сопроводительные документы, не организован производственный контроль, отсутствуют дезинфицирующие средства и многое другое. По постановлению суда владелец магазина признан виновным и получил наказание приостановления деятельности на 30 суток. Судебные приставы запломбировали дверь помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU