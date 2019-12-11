2019-12-11T03:55:12+03:00
Общество

Из-за нарушений санитарных норм в Якутске закрыли продуктовый магазин

Нарушения выявились во время внеплановой проверки
Ольга Донская
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В Якутске прошло судебное заседание по делу об административном правонарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Многочисленные нарушения выявились в ходе внеплановой проверки сотрудниками Управления Роспотребнадзора по республике.

В продуктовом магазине на улице Чернышевского не соблюдается отсутствует водоснабжение, канализация, общее санитарное состояние неудовлетворительное, на поступающие в магазин сырье и продукты не представлены сопроводительные документы, не организован производственный контроль, отсутствуют дезинфицирующие средства и многое другое. По постановлению суда владелец магазина признан виновным и получил наказание приостановления деятельности на 30 суток. Судебные приставы запломбировали дверь помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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