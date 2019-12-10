Авиакомпания «Якутия» начала продажу билетов на лето 2020

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-10T12:55:58+03:00

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Авиакомпания «Якутия» начала продажу билетов на регулярные рейсы сезона «Лето 2020». Для пассажиров стал доступен период с 29 марта по 24 октября 2020 года.

Предложения представлены пляжными направлениями с вылетами из Якутска, Москвы и регионов России. Например, можно отправиться отдыхать в Сочи, Симферополь, Краснодар или другие города России, а также международные направления Сеул, Харбин, Ташкент.

ИСТОЧНИК KP.RU