Авиакомпания «Якутия» начала продажу билетов на лето 2020
Доступен период полетов с 29 марта по 24 октября
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Авиакомпания «Якутия» начала продажу билетов на регулярные рейсы сезона «Лето 2020». Для пассажиров стал доступен период с 29 марта по 24 октября 2020 года.
Предложения представлены пляжными направлениями с вылетами из Якутска, Москвы и регионов России. Например, можно отправиться отдыхать в Сочи, Симферополь, Краснодар или другие города России, а также международные направления Сеул, Харбин, Ташкент.
ИСТОЧНИК KP.RU