Автозимник Таас-Юрях – Верхнемарково откроется примерно 20 декабря

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-10T11:10:27+03:00

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Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что из-за сложившихся гидрометеорологических условий по состоянию на 10 декабря 2019 года определена ориентировочная дата открытия автозимника от села Таас-Юрях до села Верхнемарково Иркутской области - 20 декабря 2019 года.

Дата открытия движения по автозимнику может быть изменена, так как она напрямую зависит от погодных условий. Автозимник относится к III технической категории автозимников, общая протяженность составляет 836 км.

ИСТОЧНИК KP.RU