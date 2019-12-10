В историческом парке «Россия – моя история» дети покажут два спектакля

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-10T10:49:26+03:00

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13 декабря в историческом парке «Россия — моя история» дети с инвалидностью представят постановки «Маугли» и «Алеф. Начало». Участники спектаклей воспитанники благотворительного фонда «Харысхал» и театра студии «Маленький принц».

Автором постановки «Маугли» стал Андрей Габышев, режиссер Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина. Постановка «Алеф. Начало» — это история о любви, вере и надежде, рассказ о преодолении себя. Молодые артисты театра показывают в парах несколько этюдов — о борьбе, встрече, поиске и расставании.

Мероприятие состоится 13 декабря с 15 часов в большом зале исторического парка «Россия — моя история» по адресу: улица Ксенофонта Уткина, 5. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU