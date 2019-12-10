В Якутске пройдет педагогический хакатон

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-10T10:29:14+03:00

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14 декабря в Якутске пройдет заключительный этап I Республиканского педагогического хакатона. В формате питч-сессии 19 команд из 8 районов и Якутска представят свои цифровые проекты перед экспертной комиссией.

Педагогический хакатон направлен на инновационное развитие и повышение качества районных систем образования через содействие коллективному обучающему диалогу лидеров IT-сферы и практиков системы образования, становление новой педагогической культуры, развитие и укрепление профессиональных связей и популяризацию новых профессионально-педагогических компетенций, востребованных в современном обществе.

Проекты педагогов будут оцениваться по четырем основным направлениям — идея, разработка, дизайн и защита проекта. Экспертами выступят не только представители IT-сферы, но и ученые, опытные педагоги и руководители образовательных учреждений

ИСТОЧНИК KP.RU