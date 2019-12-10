2019-12-10T09:45:05+03:00
Общество

12 декабря кадастровая палата Якутии проведет всероссийский день приема граждан

Бесплатные консультации специалистов пройдут по всей стране.
Ольга Донская
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В день Конституции РФ, 12 декабря 2019 года с 12:00 часов до 20:00 часов в рамках Общероссийского дня приема граждан Кадастровая палата по Якутии проведет консультации по вопросам земельно-имущественных отношений и оборота недвижимости.

Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи.

Специалисты районных структурных подразделений проведут прием граждан в это же время в офисах территориальных отделов Управления Росреестра по Якутии по месту их нахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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