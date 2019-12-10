В Олекминске в пожаре погиб человек
Пламя разгорелось в жилом доме
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В Олекминске в пожаре погиб человек. Огонь разгорелся в жилом доме на улице Тахватулина вчера, 9 декабря, в 03.11 по якутскому времени.
В результате пожара огнем поврежден пол в квартире на площади четыре квадратных метра и смежная стена квартир на площади 15 квадратных метров. Один человек погиб, один пострадал. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU