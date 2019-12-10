2019-12-10T09:21:00+03:00
Спорт

В Пакистане снимают фильм о якутском мас-рестлинге

В Гуджранвале прошли соревнования на которых приняли участие около 30 спортсменов
Ольга Донская
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По поручению президента Международной федерации мас-рестлинга Александра Акимова в Пакистане работает съемочная группа Mas-Film Studio. 7 и 8 декабря в Гуджранвале прошел III Национальный чемпионат по мас-рестлингу.

На соревнованиях по якутскому виду спорта приняло участие около 300 спортсменов из 20 штатов Пакистана по всем весовым категориям.

До и во время чемпионата творческая группа Mas-Film Studio проводила киносъемку для нового документального фильма под рабочим названием «Mas-wrestling unites people: Pakistan» о зарождении и развитии мас-рестлинга в Пакистане. В сюжет фильма войдет краткая информация о стране, ее традициях, в том числе в сфере национальных видов спорта, об интеграции якутского вида спорта, о локальном лидере по мас-рестлингу, а также о детях, которые готовятся к МСИ «Дети Азии — 2020».

Фильм планируют выпустить на английском языке c cубтитрами на русском языке, предназначен для показа широкой мировой аудитории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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