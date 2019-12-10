И снова мясо: в Усть-Майском районе у пенсионера украли 20 кг мяса
Злоумышленник стащил добычу из бани
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В полицию Усть-Майского района Якутии обратился пенсионер с заявлением о краже 20 килограмм мяса из его бани. Оперативники по горячим следам установили личность похитителя.
Похитителем мяса оказался ранее судимый за кражу 32-летний мужчина. Свою добычу он унес раним утром, когда потерпевший спал и шума не слышал.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU