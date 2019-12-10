11,5 тонн продукции продано в Дни Дальнего Востока в Москве

СЕГОДНЯ 06:11 2019-12-10T06:11:34+03:00

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С 2 по 8 декабря в Москве в третий раз прошла Дальневосточная ярмарка в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». В этот раз в ней приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока.

Каждый регион представил свои лучшие продовольственные товары и сувенирную продукцию в специальных торговых шале, а также привез лучшие коллективы региона для выступлений и мастеров для проведения мастер-классов. Всего в период проведения ярмарку посетило около 25 тысяч человек.

С 2 по 8 декабря было продано 5950 кг рыбы различных видов, также жители и гости столицы приобрели около тонны мясной продукции. Всего было продано свыше 11,5 тонны продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU