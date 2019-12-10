Пенсионерка из Якутии лишилась 349 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-10T06:00:29+03:00

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В Нерюнгринском районе Якутии от действий мобильного афериста пострадала 63-летняя женщина. Она решила помочь своей подруге продать клетку для птиц и потеряла 349 тысяч рублей.

Для продажи клетки знакомая указала в объявлении ее номер телефона. Через некоторое время пенсионерке позвонил мужчина, который сказал, что хочет купить данную клетку, и попросил назвать номер карты, чтобы якобы перевести оплату за товар. Потерпевшая продиктовала данные, затем звонивший попросил её назвать код из смс-сообщения, который пришёл ей на телефон, что она и сделала. После разговора женщине стали приходить смс-сообщения о переводе денежных средств с её карт на чужой счёт. Потерпевшая поняла, что совершила большую ошибку, продиктовав неизвестному код подтверждения операции.

ИСТОЧНИК KP.RU