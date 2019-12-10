В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта

СЕГОДНЯ 05:37 2019-12-10T05:37:40+03:00

Туда войдут не только игроки в шашки и шахматы, но и игроки в го

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В Якутии будет создана ассоциация интеллектуальных видов спорта, куда войдут игроки не только в шашки и шахматы, но и в го. Во Владивостоке впервые пройдет чемпионат мира по этой игре.

Го — замечательная игра, в республике мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта. Недаром в прошлом году у нас прошли Международные интеллектуальные игры, но они были не спортивные — по математике, информатике и так далее. Эту олимпиаду будем продолжать на постоянной основе, — сказал глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU