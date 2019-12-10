2019-12-10T05:17:47+03:00
Происшествия

Был планшет и нет планшета: в Якутске мужчина украл гаджет из больничной палаты

Обвиняемый зашел в медучреждение погреться
Ольга Донская
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Полицейские Якутска раскрыли кражу из больницы. У потерпевшего похитили планшет стоимостью 22 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 32-летний мужчина. Оказалось, что подозреваемый распивал спиртное в Нюрбинском районе и решил поехать в Якутск. Будучи пьяным он на попутных машинах добрался до Якутска.

Несколько дней он проживал в гостиницах и снимал посуточно квартиры. Затем у мужчины закончились деньги на оплату жилья, и он оказался на улице. Чтобы не замерзнуть он зашел погреться в ближайшую больницу и решил совершить кражу, чтобы выручить деньги. Тогда он зашел в одну из пустых больничных палат где похитил планшет из тумбочки. Похищенное подозреваемый сбыл, на похищенные деньги он приобрел алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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