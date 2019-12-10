Круглогодичная теплица на севере Якутии за три месяца дала тонну урожая

СЕГОДНЯ 04:57 2019-12-10T04:57:31+03:00

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Индивидуальный предприниматель Татьяна Таванец и ее супруг супругом Константином Гридюшко в середине 2019 года открыли в поселке Зырянка круглогодичный тепличный комплекс. За три месяца урожай овощей превысил тонну.

- Весь процесс у нас занял несколько лет. В 2016 году мы получили от муниципалитета имущественную поддержку, нам выделили в аренду большой участок. Потом заказали проектно-сметную документацию теплицы. С 2017 года стали понемногу закупать строительные материалы и оборудование. В 2019 году непосредственно приступили к строительству, но средств не хватало, —рассказала Татьяна Таванец.

В мае 2019 предприниматель узнала о мерах господдержки и подала документы на конкурс, который выиграла и строительство пошло намного быстрее. В октябре жители Зырянки смогли попробовать первый урожай, выращенный в тепличном комплексе. К декабрю объем производства овощей закрытого грунта превысил тонну. В 2020 году здесь планируют расширять ассортимент.

ИСТОЧНИК KP.RU