220 тысяч рублей за пьяное вождение: в Якутии оштрафовали горе-водителя

СЕГОДНЯ 04:38 2019-12-10T04:38:24+03:00

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Прокуратура Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Отмечается и то, что это не в первый раз.

В судебном заседании установлено, что подсудимый, не сделав для себя выводов после первого эпизода, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, поставив под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде штрафа 220 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU