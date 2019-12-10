Якутский театр оперы и балета стал лауреатом в двух номинаций премии «Грани культуры»

СЕГОДНЯ 04:19 2019-12-10T04:19:58+03:00

Награждение проходит в Якутске уже в третий раз

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В Якутске вручили третью ежегодную премию Союза творческих деятелей культуры и искусства республики «Грани культуры». Лауреатом в двух номинациях стал Государственный театр оперы и балета Якутии.

В категории «Лучший фестиваль» победил X Международный фестиваль классического балета «Стерх», который прошел с 30 октября по 3 ноября.

В номинации «Лучший творческий проект» победителем стал юбилейный проект заслуженной артистки РФ, народной артистки Якутии Айталины Адамовой — Афанасьевой «Я в музыке дарю свою любовь».

Всего было вручено 15 номинаций премии, в числе лауреатов – актер Саха театра, исполнитель главной роли в фильмах «Царь-птица» и «Надо мною солнце не садится» Степан Петров, режиссер Любовь Борисова, Чурапчинский народный театр им. П. Решетникова, церемония закрытия VII Спортивных игр народов Якутии, артисты Екатерина и Алексей Егоровы, исполнительный директор ГАРДТ им. Пушкина Александра Звонкова и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU