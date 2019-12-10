В компании «ЯТЭК» новый руководитель

СЕГОДНЯ 03:37 2019-12-10T03:37:08+03:00

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Новым руководителем компании избран бывший гендиректор ООО «РТ — Глобальные ресурсы», дочернего предприятия ГК «Ростех» Андрей Коробов. Решение было принято единогласно.

Бывший руководитель Леонид Чугунов покинул пост по собственному желанию. В сентябре новым собственником «ЯТЭК» стала компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Сумма сделки составила 16,82 млрд рублей. Ранее «А-Проперти» выкупила долги якутского предприятия перед Сбербанком и Bank of China на общую сумму более 5 млрд рублей.

Альберта Авдоляна СМИ называют партнером «Ростеха». Его компания — «А-Проперти» — в августе подала ходатайство о выкупе 49% в Эльгинском угольном проекте, которые «Мечел» вынужден был уступить за долги в 2016 году Газпромбанку. Запасы месторождения равны 2,2 млрд т коксующегося угля. По словам представителя «А-Проперти», Авдолян планирует формировать промышленный кластер в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU