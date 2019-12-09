2019-12-09T11:32:51+03:00
Общество

Грузоподъемность двух ледовых переправ на трассе «Вилюй» увеличена до 10 тонн

16 декабря планируется открытие ледового автозимника «Хандыга – Мегино-Алдан»
Нинель ГУСЕВА
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Ориентировочный срок открытия ледовой переправы «Якутск - Нижний Бестях» – 5 января 2020 года.Ориентировочный срок открытия ледовой переправы «Якутск - Нижний Бестях» – 5 января 2020 года.
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С 9 декабря грузоподъемность ледовых переправ на 956 и 1049 км федеральной трассы «Вилюй» увеличена до 10 тонн. Автозимники через реку Вилюй расположены у сел Устье и Крестях.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй», 16 декабря планируется открытие ледового автозимника через реку Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365 км трассы «Колыма».

Ориентировочный срок открытия ледовой переправы «Якутск - Нижний Бестях» – 5 января 2020 года. Дата открытия может быть скорректирована исходя из фактического состояния льда.

Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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