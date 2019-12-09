Якутский депутат лишился мандата из-за несданных сведений о доходах

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-09T10:27:11+03:00

Также, мужчина не сдал данные своей семьи

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Депутат совета депутатов села Белькачи Усть-Майского района Якутии сложил свои полномочия. Причиной для этого стало отсутствие сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Депутат также не предоставил сведения на членов своей семьи, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес представительного органа местного самоуправления представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU