Якутский депутат лишился мандата из-за несданных сведений о доходах
Депутат совета депутатов села Белькачи Усть-Майского района Якутии сложил свои полномочия. Причиной для этого стало отсутствие сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Депутат также не предоставил сведения на членов своей семьи, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес представительного органа местного самоуправления представление об устранении нарушений закона.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.
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