Лучница из Якутии завоевала золото на соревнованиях в Чите

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-09T10:03:53+03:00

На традиционном турнире выступали около 300 спортсменов из различных регионов России

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С 4 по 8 декабря в Чите состоялись Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР, призера Олимпийских игр, президента Федерации стрельбы из лука России забайкальца В.Н. Ешеева. На традиционном турнире выступали около 300 спортсменов из различных регионов России.

Призер Паралимпийских игр, многократная чемпионка мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из Якутии Степанида Артахинова впервые приняла участие в этом престижном турнире и завоевала золото, обыграв свою соперницу на один балл.

ИСТОЧНИК KP.RU