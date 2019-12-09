2019-12-09T09:13:22+03:00
Общество

В СВФУ наградили героев, спасших человека от медведя

Студент и преподаватель получили по 100 тысяч рублей за свой поступок
Ольга Донская
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9 декабря в Якутске прошло награждение премией имени Алексея Никифорова и Трифона Антонова. В СВФУ наградили студента 2 курса Института естественных наук Николая Эверстова и кандидата биологических наук, доцента эколого-географического отделения ИЕН СВФУ Евгения Захарова.

Летом 2019 года на экспедиции в Магаданской области смельчаки отбили человека у нападавшего медведя – зверь вытащил свою жертву из палатки и пытался утащить в лес. Во время «налета» хищника в одной палатке с Максимовым находился его одногруппник Николай Эверстов, который не растерялся и попытался оттащить своего товарища от медведя. На крики прибежал преподаватель ИЕН Евгений Захаров и застрелил агрессивного зверя.

Специальная премия была учреждена в память о студентах вуза Алексее Никифорове и Трифоне Антонове, которые летом 2015 года погибли во время спасения утопающих. Нагрудный знак и премия вручаются студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудникам университета за проявление героизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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