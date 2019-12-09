Рук не хватило: в Намском районе воришка не смог донести украденное мясо до дома и спрятал его во дворе у знакомого

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-09T08:44:38+03:00

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В селе Намцы у местной жительницы с веранды дома украли 25 килограммов жеребятины. Общая сумма ущерба составила 12 500 рублей.

Любителем чужого мяса оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. Мужчина шел к себе домой после вечеринки и по пути решил зайти в один из домов, где, как он помнил, ранее жил его давний знакомый. Злоумышленник свободно зашел на веранду и похитил оттуда мешок жеребятины. Похищенное подозреваемый смог донести до своего приятеля, у которого попросил санки, чтобы доставить мясо до дома. Но санок у него не оказалось и тогда подозреваемый оставил похищенное на территории частного дома знакомого, спрятав в баке.

Мясо изъято и возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU