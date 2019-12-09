2019-12-09T07:12:03+03:00
Происшествия

За выходные в Якутске произошло 4 ДТП, в которых пострадали восемь человек

Среди пострадавших были два ребенка
Ольга Донская
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В прошедшие выходные дни в Якутске и его пригородах зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, где различные травмы получили 8 человек, из них 2 ребенка.

Водитель «Тойота Королла» при повороте налево, возле дома №51 по ул. Дзержинского, не дал преимущество «Тойота Виш» и из-за этого авто столкнулись. Пассажирка «Тойота Виш» получила ушибы. В момент происшествия водители транспортных средств были трезвы.

По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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