За выходные в Якутске произошло 4 ДТП, в которых пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-09T07:12:03+03:00

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В прошедшие выходные дни в Якутске и его пригородах зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, где различные травмы получили 8 человек, из них 2 ребенка.

Водитель «Тойота Королла» при повороте налево, возле дома №51 по ул. Дзержинского, не дал преимущество «Тойота Виш» и из-за этого авто столкнулись. Пассажирка «Тойота Виш» получила ушибы. В момент происшествия водители транспортных средств были трезвы.

По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU