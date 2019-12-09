Уголовное дело за 350 рублей: в Якутске двое мужчин напали на таксиста
В Якутске произошло разбойное нападение на таксиста. На водителя напали два пассажира.
Потерпевший подвозил обвиняемых с улицы Красильникова до улицы Ойунского. Неожиданно мужчина, севший на переднее пассажирское сидение, накинулся на таксиста и начал бить его. К нему подключился второй пассажир, который сидя на заднем сидении, накинул на шею водителя ремень и начал его душить. На счастье, таксисту удалось вырваться и выбежать из машины. В это время подозреваемые сбежали, забрав найденные в авто 350 рублей.
В течение дежурных суток полицейские установили подозреваемых – двух ранее судимых 35-летних уроженцев Нюрбинского и Верхоянского районов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU