Уголовное дело за 350 рублей: в Якутске двое мужчин напали на таксиста

СЕГОДНЯ 06:52 2019-12-09T06:54:41+03:00

Один из них начал душить водителя ремнем

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В Якутске произошло разбойное нападение на таксиста. На водителя напали два пассажира.

Потерпевший подвозил обвиняемых с улицы Красильникова до улицы Ойунского. Неожиданно мужчина, севший на переднее пассажирское сидение, накинулся на таксиста и начал бить его. К нему подключился второй пассажир, который сидя на заднем сидении, накинул на шею водителя ремень и начал его душить. На счастье, таксисту удалось вырваться и выбежать из машины. В это время подозреваемые сбежали, забрав найденные в авто 350 рублей.

В течение дежурных суток полицейские установили подозреваемых – двух ранее судимых 35-летних уроженцев Нюрбинского и Верхоянского районов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU