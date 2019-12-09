Фонд «Харысхал» проведет новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-09T06:33:45+03:00

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10 декабря в торговых рядах «Кружало» пройдет инклюзивный новогодний праздник «Волшебная страна Харысхал». С наступающим 2020 годом детей поздравит Чысхаан.

Участники мероприятия проведут игры с призами, концерт и мастер-классы, на которых дети смогут сделать поделки на Новый год. Воспитанники фонда «Харысхал» представят музыкальные и танцевальные номера.

Праздник пройдет 10 декабря с 14 часов в торговых рядах «Кружало». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU