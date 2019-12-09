Якутия вошла в тройку лидеров акции «Вода России»
В Минприроды России подвели итоги акции и опубликовали рейтинг самых активных регионов-участников нацпроекта «Экология». Якутия вошла в их число вместе с Ингушетией и Северной Осетией-Аланией.
В 2019 году был установлен рекорд очистки от мусора более 24 тысяч километров береговых линий, что сравнимо с половиной длины экватора Земли. Акция «Вода России» началась в 2014 году и на данный момент объединила почти 5 миллионов человек.
В 2019 году мероприятие проходило в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
ИСТОЧНИК KP.RU