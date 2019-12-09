Якутия вошла в тройку лидеров акции «Вода России»

СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-09T06:24:46+03:00

В топ попали также Ингушетия и Северная Осетия

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В Минприроды России подвели итоги акции и опубликовали рейтинг самых активных регионов-участников нацпроекта «Экология». Якутия вошла в их число вместе с Ингушетией и Северной Осетией-Аланией.

В 2019 году был установлен рекорд очистки от мусора более 24 тысяч километров береговых линий, что сравнимо с половиной длины экватора Земли. Акция «Вода России» началась в 2014 году и на данный момент объединила почти 5 миллионов человек.

В 2019 году мероприятие проходило в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU