2019-12-09T05:33:51+03:00
Спорт

Это фиаско: ни один из якутских борцов не победил на международном турнире «Аланы»

В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 25 стран
Ольга Донская
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Во Владикавказе завершился турнир по вольной борьбе «Аланы». На ковре собрались более 300 спортсменов из 25 стран, среди которых представители России, США, Ирана, Монголии, Турции, Греции, Словакии, Грузии, Армении, Узбекистана, Азербайджана.

Среди участников были заявлены семь борцов из Якутии – пять спортсменов защищали честь республики, а двое выступали за Белоруссию и Филиппины. Никто из представителей якутской школы не прошел дальше первого круга. Примечательно, что за все время существования турнира якутяне не смогли завоевать медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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