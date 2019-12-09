В Оймяконском районе Якутии новый глава

СЕГОДНЯ 04:42 2019-12-09T04:42:49+03:00

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8 декабря в Оймяконском районе прошли досрочные выборы главы. По данным ЦИК Якутии большее количество голосов набрал Иннокентий Сивцев.

За Сивцева свой голос отдали 1371 человек. Ближайшим оппонентом победителя стал Игорь Водовозов с 579 голосами избирателей. Досрочные выборы были проведены из-за снятия с должности Михаила Захарова, на которого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов поздравил нового главу в своем Instagram.

- Оймяконский район — особый, с его уникальным туристическим потенциалом „полюса холода“, развитой промышленностью, удивительными жителями, населяющими эти красивые, но суровые края. Поздравляю Иннокентия Сивцева с избранием на должность главы района и желаю успехов в предстоящей большой работе! — написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU