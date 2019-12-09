В Оймяконском районе Якутии новый глава
8 декабря в Оймяконском районе прошли досрочные выборы главы. По данным ЦИК Якутии большее количество голосов набрал Иннокентий Сивцев.
За Сивцева свой голос отдали 1371 человек. Ближайшим оппонентом победителя стал Игорь Водовозов с 579 голосами избирателей. Досрочные выборы были проведены из-за снятия с должности Михаила Захарова, на которого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Председатель правительства Якутии Владимир Солодов поздравил нового главу в своем Instagram.
- Оймяконский район — особый, с его уникальным туристическим потенциалом „полюса холода“, развитой промышленностью, удивительными жителями, населяющими эти красивые, но суровые края. Поздравляю Иннокентия Сивцева с избранием на должность главы района и желаю успехов в предстоящей большой работе! — написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU