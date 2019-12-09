Сотрудники ФСБ Якутии обнаружили восемь граждан Китая на участке золотодобывающего предприятия
УФСБ России по Якутии и другие контрольно-надзорные ведомства проверили деятельность золотодобывающего предприятия в Нерюнгринском районе. Установлено, что ООО «Содружество» во время проведения горных работ на участке «Скобельцинский» нарушило лесное законодательство.
Предприятие решило самовольно расчистить землю, не попадающую в контур аренды лесного участка, общей площадью 2,36 га. По данному факту организация привлечена к ответственности с назначением штрафа. Но, кроме этого на этом же участке были выявлены восемь граждан КНР, находившиеся на территории Нерюнгринского района с нарушением правил миграционного учета. Иностранцев привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы страны.
ИСТОЧНИК KP.RU