2019-12-09T04:12:01+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ Якутии обнаружили восемь граждан Китая на участке золотодобывающего предприятия

Предприятие также нарушило лесное законодательство
Ольга Донская
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УФСБ России по Якутии и другие контрольно-надзорные ведомства проверили деятельность золотодобывающего предприятия в Нерюнгринском районе. Установлено, что ООО «Содружество» во время проведения горных работ на участке «Скобельцинский» нарушило лесное законодательство.

Предприятие решило самовольно расчистить землю, не попадающую в контур аренды лесного участка, общей площадью 2,36 га. По данному факту организация привлечена к ответственности с назначением штрафа. Но, кроме этого на этом же участке были выявлены восемь граждан КНР, находившиеся на территории Нерюнгринского района с нарушением правил миграционного учета. Иностранцев привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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