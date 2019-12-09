Студенты спешат на помощь: в Якутии активисты приняли участие в акции «Снежный десант»

СЕГОДНЯ 03:41 2019-12-09T03:50:47+03:00

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Более 100 студентов с первого по третий курс разных факультетов Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова решили принять участие во всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Целью акции стала безвозмездная помощь пенсионерам и инвалидам в домашнем быту.

В обязанности помощников входит колка дров, чистка дворов от снега и другие. Помимо этого, студенты проведут профориентационную работу с выпускниками школ. Первым районом, куда отправились волонтеры, стал Намский, до апреля студенты побывают в Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU