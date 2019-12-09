Якутянка вошла в топ-20 на конкурсе «Миссис мира-2020»

СЕГОДНЯ 03:36 2019-12-09T03:36:11+03:00

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В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошел международный конкурс красоты «Миссис мира-2020». В число участниц попала якутянка Любовь Миронова, которая носит звание «Миссис Сибирь».

В двадцатку лучших вошла еще одна россиянка – Екатерина Кузнецова из Омска. Девушки боролись за звание самой красивой миссис с представительницами Дании, Индии, Японии, Америки, Перу и других стран. В тройку лучших вошли участницы из острова Шри-Ланка, Виргинских островов и Ирландии.

ИСТОЧНИК KP.RU