В Якутске завершился чемпионат World skills Russia

СЕГОДНЯ 03:22 2019-12-09T03:22:26+03:00

В этом году в мероприятии приняли участие более 1700 участников

Изменить размер текста: A A

В прошедшие выходные во Дворце детского творчества в Якутске прошло торжественное закрытие VIII открытого регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Якутии. В этом году чемпионат охватил более 1 700 участников и экспертов со всех уголков республики.

На соревнованиях специалисты боролись в 127 компетенциях, из которых 69 — по возрастной категории «Молодые профессионалы», 51 — в категории «Юниоры» и 7 — в категории «Навыки мудрых» (50+). Введены новые направления: электромонтажник, оленевод-механизатор, ветеринар, разработчик мобильных приложений и другие.

- Путь к высшему мастерству длинный, и здесь очень важен обмен опытом. Площадки Ворлдскилс — это хорошая возможность показать свои навыки и компетенции, мощный профессиональный ориентир для школьников и новые возможности для старшего поколения, — сказал на закрытии первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный.

ИСТОЧНИК KP.RU