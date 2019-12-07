В Якутске наградили многодетных матерей
Почетный знак получили женщины с пятью и более детьми
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В мэрии Якутска наградили многодетных матерей с пятью и более детьми. Награждение прошло во время торжественного вечера, посвященного празднованию Дня матери в России.
Почетный знак «Слава матери» получили две матери с семью детьми и восемь женщин, родивших пятерых. На торжественное чествование приехали целыми семьями. Матери рассказали о своих детях, их достижениях в учебе, олимпиадах, творческих кружках, спортивных секциях.
ИСТОЧНИК KP.RU