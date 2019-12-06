На территории Старо-Покровского женского монастыря в пригороде Якутска сгорел двухэтажный жилой дом
В Покровске сгорел двухэтажный жилой дом на территории Старо-Покровского женского монастыря. Пожар начался поздно вечером 5 декабря.
Несмотря на то, что сотрудники пожарного подразделения были на месте через четыре минуты после поступления вызова, второй этаж и кровля уже горели открытым огнем.
Общая площадь пожара составила 80 кв.м., спасти строение не удалось. К счастью, погибших и пострадавших нет.
На тушение огня привлекались 21 сотрудник личного состава и 5 единиц техники.
В качестве предположительной причины пожара спасатели называют короткое замыкание электрооборудования. Виновный и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU