2019-12-06T11:34:38+03:00
Происшествия

На территории Старо-Покровского женского монастыря в пригороде Якутска сгорел двухэтажный жилой дом

Погибших и пострадавших нет
Нинель ГУСЕВА
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Предположительная причина пожара - короткое замыкание электрооборудования.Предположительная причина пожара - короткое замыкание электрооборудования.Фото: Архив "КП"
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В Покровске сгорел двухэтажный жилой дом на территории Старо-Покровского женского монастыря. Пожар начался поздно вечером 5 декабря.

Несмотря на то, что сотрудники пожарного подразделения были на месте через четыре минуты после поступления вызова, второй этаж и кровля уже горели открытым огнем.

Общая площадь пожара составила 80 кв.м., спасти строение не удалось. К счастью, погибших и пострадавших нет.

На тушение огня привлекались 21 сотрудник личного состава и 5 единиц техники.

В качестве предположительной причины пожара спасатели называют короткое замыкание электрооборудования. Виновный и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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