В Якутии учрежден юбилейный знак в честь 75-летия Великой Победы

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-06T10:10:05+03:00

Награда из металла золотистого цвета будет иметь форму круга диаметром 32 мм.

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об учреждении юбилейного знака в честь 75-летия Великой Победы. Награда из металла золотистого цвета будет иметь форму круга диаметром 32 мм.

На лицевой стороне изображен советский солдат у стен Рейхстага, наносящий надпись: «Были и Мы: из Якутии Донской». Выше – вспышки салюта, левее вдоль бортика надпись: «Великая Победа», правее – «Улуу кыайыы» и «75 лет», сопровожденная лавровой ветвью. На нижнем основании вдоль бортика по центру – цифры: «1945-2020».

На оборотной стороне – надпись: «Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945», заключенная в лавровый венок. Вверху – «Республика Саха (Якутия)». Все надписи и изображения рельефные.

Награда учреждена «в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженному труду якутян – ветеранов войны».

Носится юбилейный знак на правой стороне груди, при наличии других медалей и почетных знаков располагается после них.

ИСТОЧНИК KP.RU