2019-12-06T09:54:52+03:00
Общество

На двух ледовых переправах на трассе «Вилюй» в Якутии увеличена грузоподъемность

Теперь реку в районе сел Кюндядя и Верхневилюйск могут пересекать автомобили весом до 10 тонн
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через Лену «Якутск – Нижний Бестях» - 5 января 2020 года.Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через Лену «Якутск – Нижний Бестях» - 5 января 2020 года.
Изменить размер текста:

С 6 декабря увеличена грузоподъемность двух ледовых переправах на федеральной трассе «Вилюй» в Якутии. Теперь реку Вилюй по автозимникам на км 660 (с. Верхневилюйск) и на км 807 (с. Кюндядя) могут пересекать автомобили весом до 10 тонн.

Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через реку Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы «Колыма» - 14 декабря 2019 года, ледового автозимника через Лену «Якутск – Нижний Бестях» - 5 января 2020 года.

Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не пренебрегать требованиями допустимой грузоподъемности и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На территории Старо-Покровского женского монастыря в пригороде Якутска сгорел двухэтажный жилой дом
В Якутии учрежден юбилейный знак в честь 75-летия Великой Победы
Завтра в трех районах Якутии потеплеет на 10-15 градусов
«Гордость Якутии»: сегодня станет известно имя победителя в номинации «Театральный деятель»
Крупные предприятия Якутска переходят на раздельный сбор мусора
В правительстве Якутии – новые кадровые назначения
В одном из исправительных учреждений в пригороде Якутска пресекли попытку переброса запрещенных предметов
Одну из улиц Якутска затопило, коммунальщики расчищают проезжую часть
В Якутске 29-летняя женщина подожгла чужой дом, приревновав сожителя
В Якутске активизировались лже-газовики
Грузоподъемность переправы Хатассы-Павловск увеличена до 5 тонн
Завтра в нескольких районах Якутии резко похолодает
Новая ливрея для Ми-8Т: парк «Полярных авиалиний» пополнил отремонтированный вертолет
Обе ГРЭС Якутска готовы к зиме
Выпускник Высшей школы музыки Якутии стал лауреатом международного конкурса молодых исполнителей
Три мобильника в обмен на теплые вещи: 45-летнюю якутянку обокрал случайный знакомый
64-летний пенсионер из Якутска попался в сети мобильных мошенников
«Раритеты Якутии»: в НХМ открылась выставка художественного наследия Горного района
Под Якутском начали разводить соболей
«Счастливый ребенок»: в Якутске презентуют картину из Lego
В Якутию приедут еще 30 канадских бизонов
За сутки в Якутске два нелегальных таксиста попали в ДТП
Лидер киргизской диаспоры в Якутии организовал канал незаконной миграции