На двух ледовых переправах на трассе «Вилюй» в Якутии увеличена грузоподъемность

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-06T09:54:52+03:00

Теперь реку в районе сел Кюндядя и Верхневилюйск могут пересекать автомобили весом до 10 тонн

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С 6 декабря увеличена грузоподъемность двух ледовых переправах на федеральной трассе «Вилюй» в Якутии. Теперь реку Вилюй по автозимникам на км 660 (с. Верхневилюйск) и на км 807 (с. Кюндядя) могут пересекать автомобили весом до 10 тонн.

Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через реку Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы «Колыма» - 14 декабря 2019 года, ледового автозимника через Лену «Якутск – Нижний Бестях» - 5 января 2020 года.

Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не пренебрегать требованиями допустимой грузоподъемности и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU