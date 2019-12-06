2019-12-06T09:37:48+03:00
Общество

Завтра в трех районах Якутии потеплеет на 10-15 градусов

Повезёт жителям Оленекского, Мирнинского и Ленского районов
Нинель ГУСЕВА
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В столице республики завтра ожидается до минус 38 градусов.В столице республики завтра ожидается до минус 38 градусов.Фото: ЯСИА
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В субботу, 7 декабря, в Оленекском, Мирнинском, Ленском районах ожидается повышение температуры воздуха на 10-15 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте Якутского гидрометцентра.

В пятницу, 6 декабря, в шести населенных пунктах по всей Якутии температура воздуха опустилась ниже- 45°С. Это Батагай, Верхоянск, Джалинда, Джарджан, Оленек и Хабардино.

В Якутске в субботу преимущественно без осадков, утром туман, ветер ночью западный 2-5 м/с, днем переменный 1-4 м/с. Температура воздуха ночью -40-42, днем -36-38°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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