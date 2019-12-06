«Гордость Якутии»: сегодня станет известно имя победителя в номинации «Театральный деятель»

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-06T08:40:21+03:00

Ещё есть возможность поддержать своего кандидата

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6 декабря в 17:00 завершится голосование в номинации «Театральный деятель» всенародной премии «Гордость Якутии».

За победу в этой номинации борются артист Театра Олонхо Дмитрий Иванов, артист Театра оперы и балета Сарыал Афанасьев, актриса театра и кино Зоя Багынанова, главный режиссер Театра юного зрителя Александр Титигиров и солистка Театра оперы и балета Айталина Афанасьева-Адамова.

Поддержать своего кандидата можно, поставив лайк под его фотографией на сайте golos.ysia.ru. С одного устройства принимается один голос в 24 часа.

Итоговые результаты голосования будут опубликованы после проверки технической службы.

Организатор премии – холдинг «Сахамедиа», в который входят газеты «Якутия», «Саха сирэ» и «Комсомольская правда в Якутии», информагентство YSIA.RU, сайты Edersaas.ru и «Якутия-Дэйли». Проект реализуется в рамках Года консолидации в республике и Года театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU