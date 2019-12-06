Крупные предприятия Якутска переходят на раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-06T08:16:49+03:00

В цехах «Водоканала» установили специальные урны для батареек и пластика

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В якутском «Водоканале» внедрили раздельный сбор мусора. В подразделениях предприятия разместили специальные урны для использованных батареек и контейнеры для сбора пластиковых бутылок.

«Зеленую» инициативу предложили экологи предприятия, большую часть урн и контейнеров изготовили мастера ремонтно-механического цеха.

В будущем урны для сбора батареек разместят во всех шести центрах обслуживания населения «Водоканала».

По некоторым данным, в больших городах использованные батарейки составляют примерно четверть всего мусора. При этом один элемент питания может отравить 400 литров воды, 20 кв.м. почвы, всех живущих на ней насекомых и животных, которые ими питаются.

ИСТОЧНИК KP.RU