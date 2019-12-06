2019-12-06T07:40:40+03:00
Политика

В правительстве Якутии – новые кадровые назначения

Первым замминистра экономики республики стал Данил Саввинов
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем Twitter о новых кадровых назначениях в правительстве республики.

Первым заместителем министра экономики республики стал Данил Саввинов. Последние полгода он работал советником председателя правительства Якутии Владимира Солодова.

Ранее Данил Семенович в течение года возглавлял министерство ЖКХ и энергетики республики, работал заместителем министра экономики и первым заместителем генерального директора по экономике и финансам ГУП «ЖКХ РС(Я)».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крупные предприятия Якутска переходят на раздельный сбор мусора
В одном из исправительных учреждений в пригороде Якутска пресекли попытку переброса запрещенных предметов
Одну из улиц Якутска затопило, коммунальщики расчищают проезжую часть
В Якутске 29-летняя женщина подожгла чужой дом, приревновав сожителя
В Якутске активизировались лже-газовики
Грузоподъемность переправы Хатассы-Павловск увеличена до 5 тонн
Завтра в нескольких районах Якутии резко похолодает
Новая ливрея для Ми-8Т: парк «Полярных авиалиний» пополнил отремонтированный вертолет
Обе ГРЭС Якутска готовы к зиме
Выпускник Высшей школы музыки Якутии стал лауреатом международного конкурса молодых исполнителей
Три мобильника в обмен на теплые вещи: 45-летнюю якутянку обокрал случайный знакомый
64-летний пенсионер из Якутска попался в сети мобильных мошенников
«Раритеты Якутии»: в НХМ открылась выставка художественного наследия Горного района
Под Якутском начали разводить соболей
«Счастливый ребенок»: в Якутске презентуют картину из Lego
В Якутию приедут еще 30 канадских бизонов
За сутки в Якутске два нелегальных таксиста попали в ДТП
Лидер киргизской диаспоры в Якутии организовал канал незаконной миграции