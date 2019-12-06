В правительстве Якутии – новые кадровые назначения
Первым замминистра экономики республики стал Данил Саввинов
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Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем Twitter о новых кадровых назначениях в правительстве республики.
Первым заместителем министра экономики республики стал Данил Саввинов. Последние полгода он работал советником председателя правительства Якутии Владимира Солодова.
Ранее Данил Семенович в течение года возглавлял министерство ЖКХ и энергетики республики, работал заместителем министра экономики и первым заместителем генерального директора по экономике и финансам ГУП «ЖКХ РС(Я)».
ИСТОЧНИК KP.RU