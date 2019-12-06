2019-12-06T06:56:22+03:00
Происшествия

В одном из исправительных учреждений в пригороде Якутска пресекли попытку переброса запрещенных предметов

Задержаны трое мужчин
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.
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В лечебно-исправительном учреждении №5 в пригороде Якутска, где содержатся больные туберкулезом осужденные, пресечена попытка доставки наркотиков и запрещенных предметов.

На прилегающей к учреждению территории сотрудники оперативного задержали троих мужчин, которые пытались перебросить осужденным 300 грамм дрожжей, сотовый телефон, зарядное устройство и сверток с гашишным маслом. Как показала экспертиза, вес наркотического вещества составил 0,083 грамма.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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