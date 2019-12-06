В одном из исправительных учреждений в пригороде Якутска пресекли попытку переброса запрещенных предметов
Задержаны трое мужчин
Возбуждено уголовное дело.
Изменить размер текста:
В лечебно-исправительном учреждении №5 в пригороде Якутска, где содержатся больные туберкулезом осужденные, пресечена попытка доставки наркотиков и запрещенных предметов.
На прилегающей к учреждению территории сотрудники оперативного задержали троих мужчин, которые пытались перебросить осужденным 300 грамм дрожжей, сотовый телефон, зарядное устройство и сверток с гашишным маслом. Как показала экспертиза, вес наркотического вещества составил 0,083 грамма.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU